En diciembre del 2020, la cantante y actriz Vanessa Aguilera, recordada por su papel de "Claudita" en BKN, presentó a todos sus seguidores en redes sociales a Manuel Virgilio, un español varios años mayor que ella con quien mantiene una relación amorosa.

Un romance que dio un importante paso este mes de febrero, puesto que la artista anunció en Instagram que contrajo matrimonio con su galán maduro.

El matrimonio

El pasado 5 de febrero, Vanessa Aguilera, subió una foto, donde se le ve la mano con un anillo. Junto a ella, escribió la leyenda: "Dije que sí", anunciando de forma oficial que estaba comprometida para casarse.

Y la esperada fecha llegó rápido. De acuerdo a una publicación que este 14 de febrero compartió en sus redes sociales, la cantante dio el sí definitivo el pasado jueves 11.

En la galería de fotos que publicó, se le puede ver a ella compartiendo felizmente con su marido, en otra dándose un beso e, incluso, una imagen del anillo que simboliza el compromiso de ambos.

Vanessa Aguilera recibió un centenar de comentarios en su cuenta, donde los seguidores de la intérprete le desearon buenos deseos a ambos, eclipsando los malos comentarios sobre él que recibió hace un tiempo atrás cuando lo presentó de forma oficial.

Críticas a su esposo

En diciembre, cuando presentó a su entonces novio, Aguilera defendió su vínculo amoroso ante las críticas por estar con alguien mayor que ella.

"Es mi vida personal, me tiene que importar a mí, no a los demás. Si yo estoy tranquila y tengo el apoyo de mi familia y mis cercanos, es lo único que me importa. Agradezco los comentarios si son con respeto, pero algunos no lo tenían hacia mí ni mi pareja", dijo a LUN esa oportunidad.

