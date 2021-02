La conocida humorista chilena Pamela Leiva, reveló a la prensa que fue diagnosticada con alopecia femenina, una enfermedad que consiste en la pérdida de pelo, pero de forma importante.

Un padecimiento que afecta a más mujeres de lo que se cree. Prueba de ello es que la también actriz y conductora de TV, Javiera Contador, reveló padecer alopecia hace un par de meses atrás.

Alopecia tras su cirugía bariátrica

Leiva señaló a Las Últimas Noticias que en 2010, tras su cirugía bariátrica, a los cuatro meses después comenzó a padecer alopecia, con pérdida considerable de pelo. Uno de los efectos más esperados de este tipo de operaciones, de acuerdo al sitio especializado en obesidad Más Liviano.

La humorista contó que en ese tiempo estaba trabajando en un programa de televisión "y el director me mandaba a maquillarme la cabeza porque con las luces se me veía el casco brillante".

Para tratar en ese entonces la alopecia, Pamela Leiva contó que trató su enfermedad con el doctor que le hizo su cirugía bariátrica, quien le dio vitaminas. Tras someterse a este tratamiento, contó que "paró un poco la caída, pero no me crecía mucho pelo hasta que me hice mesoterapia".

La mesoterapia consiste en la inyección de principios activos en el cuero cabelludo para incentivar la crecida del pelo. Este procedimiento quirúrgico le permitió hasta diciembre de 2020, despreocuparse de su alopecia.

Se encontró un pelón "del porte de una moneda"

Sin embargo, durante el 2020, producto de la emergencia sanitaria, comenzó a perder nuevamente cabello. En diciembre del mencionado año optó por ir al médico tras encontrarse un pelón "del porte de una moneda de $100" a la altura de la nuca.

"Con el tema de la pandemia se me empezó a caer muchísimo el pelo, cuando me toque esa piel lisa en la cabeza casi me da un infarto", sentenció.

El doctor que la atendió le reveló que padece "una alopecia areata por estrés y falta de nutrientes. Hoy estoy con tratamiento de vitaminas. Tomo 50 mg. de zinc en la mañana y una pastilla de magnesio en las noches. Voy a controles seguidos", remató Pamela Leiva.

