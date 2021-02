La esposa de Daddy Yankee, Mireddys González, en los últimos meses ha llamado la atención de muchos con el radical cambio de su cuerpo. En especial de sus seguidores en redes sociales, donde con frecuencia comparte su rutinas de ejercicios y régimen alimenticio.

Mireddys ha demostrado que luchar contra el sobrepeso es una de sus metas más importantes. Por ese motivo, decidió cambiar su estilo de vida. A pesar de que admitió que no fue fácil para ella, con constancia y el apoyo de quienes la rodean pudo lograrlo.

En unas historias publicadas en Instagram, Mireddys reveló cómo logró rebajar 10.5 kilos en seis meses. La esposa de Daddy Yankee practica un régimen alimenticio conocido como Keto Low Carb.

Celebridades como Kim Kardashian y sus hermanas entre otras figuras populares han admitido que practican este régimen alimenticio bajo en carbohidratos.

La dieta de la esposa de Daddy Yankee

Una de las cosas que la esposa de Daddy Yankee aclaró fue que tuvo que adaptarse a una nueva dieta y cambiar ciertos hábitos alimenticios. Mireddys aseguró que tuvo que dejar de consumir comida rápida y cualquier otro tipo alimento que no ofreciera ningún beneficio a su salud física.

“Dejé los refrescos, solo bebo agua. Lo que no he podido dejar son los chocolates, pero mi entrenadora me envió unos chocolates libres de azúcar que me ayudan con la ansiedad”, escribió.

La emprendedora, de 44 años, tiene una cuenta en Instagram llamada “Team Mireddys y Michi". Allí, junto a su amiga Michelle Matos, comparte su nuevo estilo de vida y las iniciativas que han derivado de ella, como una serie de productos para reafirmar y disminuir la celulitis. Además, suele dar detalles de sus rutinas con sus seguidores.

"Querer es poder. Recuerden que todo resultado toma tiempo, me ha costado hacer ejercicios porque no me gustaba, pero mi esposo (Daddy Yankee) y mi amiga Michelle Matos me motivan diariamente para que siga adelante y no me quite”, expresó Mireddys en las historias.

Al igual que su esposa, Daddy Yankee también dio un giro a su vida y ha bajado considerablemente de peso en los últimos meses.

