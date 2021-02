TikTok se ha posicionado como una de las plataformas más consumidas por los jóvenes, incluso, la aplicación ha servido para que artistas puedan interactuar de una forma más cercana con sus seguidores, por medio de entretenidos videos.

Este es el caso de la cantante mexicana Thalía, que en las últimas horas se unió a un reto viral que ha estado causando furor en redes sociales.

Se trata del "Silhouette Challenge", el cual ha sido catalogado por algunos como "peligroso", a pesar de que ya varios "influencers" lo han realizado.

¿De qué se trata el reto viral?

Este desafío consiste en protagonizar un video usando pijama o ropa más ligera, mientras se reproduce la canción "Put Your Head On My Shoulder", de Paul Anka, de fondo.

A pocos segundos de haber comenzado el registro, aparece un filtro de color rojo intenso, que solo permite ver la silueta de la persona que está frente a la cámara.

Una vez que ocurre esto, la persona que protagoniza el video empieza a realizar "movimientos sensuales", o en algunos casos, llamativos bailes, que suelen captar la atención de los internautas.

El video de Thalía

Este fue el caso de Thalía, que compartió un registro donde se le puede ver lavándose los dientes en el baño de su casa, al momento que usa una bata de dormir.

Luego, la artista se acerca lentamente a la cámara y comienza a protagonizar estos particulares movimientos, que generaron una ola de comentarios también en su cuenta de Instagram.

¿Por qué el reto es peligroso?

Según ha trascendido en redes sociales, este reto viral sería peligroso, ya que ciertas personas podrían utilizar herramientas digitales para quitar el filtro rojo y así poder ver a la persona tal como está en el video.

Esto ha provocado cierta preocupación entre aquellas personas que ya han subido este tipo de registros, por una eventual "vulneración a la privacidad".

Por su parte, TikTok ya informó que se está evaluando la posibilidad de tomar acciones respecto a esta situación, para así evitar que los usuarios se vean afectados en su intimidad, informa UnoTV.

