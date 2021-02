No han sido días fáciles para Marcela Vacarezza. Los padres de la animadora, que tienen 85 y 84 años, se contagiaron de Covid-19, lo que llevó a que la esposa de Rafael Araneda temiera lo peor debido a la avanzada edad que tienen.

La exmodelo confirmó la situación a través de su cuenta oficial de Instagram, donde se mostró visiblemente emocionada y preocupada por lo que sucede con la enfermedad.

"Cuando ellos nos cuentan, 84 y 85 años, que se contagiaron, a mí se me cayó el mundo. Dije ‘aquí no salen de esta’", manifestó en el video, remarcando que "Nunca supimos cómo se contagiaron. No tenemos idea. Se cuidaron muchísimo. No lo sabemos".

Buen estado de salud

Pese a la preocupación de Vacarezza, actualmente sus progenitores se encuentran en buen estado de salud, pese a que su padre debió ser hospitalizado por algunos días, aunque no llegó a complicarse.

"Ya dieron la pelea y están con Dios, con la familia", confirmó la

Llamado a vacunarse

En línea con el plan de vacunación masiva impulsado por el ministerio de Salud, la expanelista de programas de farándula pidió que quienes deban recibir las dosis, lo hagan lo antes posible.

"No duden de las vacunas. No lo hagan. No pasen por lo que mucha gente pasó, está pasando y por lo que nosotros pasamos", sentenció.

