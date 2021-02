Si en algo se ha destacado el actor puertorriqueño Osvaldo Ríos desde que triunfó en la teleserie “Gata Salvaje”, es por estar en muy buena forma física. Hoy, a sus 60 años, el que fuera novio de Shakira es capaz de encender las redes al hacer abdominales.

Osvaldo Ríos, exnovio de Shakira, la boleteó con este video inédito de 1997 pic.twitter.com/MFM1RfbiBq — Minuto Colombia (@colombia_minuto) December 7, 2020

Un video viralizado en Instagram, dejó claro que para el también modelo y cantante no han pasado en vano casi 20 años del estreno de la producción televisiva, protagonizada por Mario Cimarro y Marlene Favela.

Desde una máquina especial para hacer ejercicios y con un pequeño traje de baño azul, Silvano Santana de “Gata Salvaje” hizo alarde de su excelente condición física, mientras lo filmaban.

Así está a casi dos décadas de "Gata Salvaje"

Osvaldo Ríos presume constantemente en sus redes sociales de su perfecta musculatura siendo ya un adulto mayor, y no es la primera vez que aparece con muy poca ropa.

Las usuarias enloquecieron y no tardaron en comentar sobre el actor de “Gata Salvaje”: "¿Muchacho y todo eso es tuyo?"; "¿Cuántos abdominales hizo? No logré contarlos"; "Yo ni conté. No me pude concentrar y solo me enfoqué en su gran disciplina".

El actor, que ya es abuelo, respondió: "¡Gracias a todos por sus lindos comentarios! ¡Los he disfrutado mucho, y me he reído aún más! Síganme aquí en Instagram @osvaldoriosalonso. ¡Los quiero mucho!".

El antes y después del exnovio de Shakira

En sus publicaciones, el actor puertorriqueño utiliza el hashtag #60ycontando, orgulloso de lo bien conservado que está. De hecho, su cuerpo se muestra igual que cuando actuó como Silvano Santana.

El actor también trabajó en las teleseries "Kassandra" (1992), "La Viuda de Blanco” (1996), “El Zorro: la espada y la rosa” (2007), “Corazón Salvaje” (2009) y “Triunfo del Amor” (2010), donde compartió set con Victoria Ruffo.

La actual pareja de Osvaldo Ríos es Lucianne Rodríguez, con quien se le suele ver constantemente en sus redes sociales.