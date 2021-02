Después de los fuertes rumores que corrieron en las redes sobre que la serie "Grey's Anatomy" saldría del catálogo de Netflix, los fanáticos pueden ponerse al día con las 16 temporadas que se encuentran en la plataforma de streaming mientras esperan la temporada número 17, la que cuenta precisamente la crisis sanitaria del Covid-19 que se vivió en el Grey Sloan Memorial Hospital.

La historia creada por Shonda Rimes trata de la vida de un grupo de residentes que llegaron al prestigioso hospital Seattle Grace. En su momento se pensó que solo sería otra serie de médicos más, pero el rol de la protagonista mujer luchadora y fuerte, más un elenco variado y multirracial, lograron un éxito total a nivel mundial.

Te contamos qué fue de la vida de los actores más famosos de "Grey's Anatomy" que dejaron de aparecer en la serie a casi 16 años de su estreno en 2005.

Siguiendo la pista de los actores de "Grey's Anatomy"

Patrick Dempsey

Interpretó durante diez años al neurocirujano Derek Shepherd. Se retiró en la serie en el año 2015. En la serie Shepherd muere en un accidente en el que fue atropellado. Sin embargo, hace unas semanas, Dempsey confirmó su regreso a la serie que será el próximo 4 de marzo después de seis años de ausencia.

Sandra Oh

Fue la Dra. Cristina Yang durante diez temporadas, un personaje que despertó pasiones y le valió un Globo de Oro y dos SAG. En el año 2014 finalizó su personaje. En octubre de 2020 promocionando la película animada de Netflix “Más allá de la luna”, la entrevistó el medio ET Canadá y le preguntaron si estaría dispuesta a volver a hacer el personaje de la Dra. a lo que ella respondió:

"Ojalá me dieran un dólar por cada vez que me hacen esa pregunta. Estoy feliz de contestarla porque significa que la gente aún está interesada en Cristina Yang, un personaje que abandoné hace seis años, estoy muy agradecida por ello. Hay un montón de nuevos proyectos y soy una persona diferente, así que tengo que decir que no".

Katherine Heigl

Como la Dra. Izzie Stevens, la actriz se ubicó como una de las más reconocidas en el medio televisivo, ganando un premio Emmy por su personaje que culminó en la sexta temporada. Actualmente es la protagonista de “Firefly Lane” o “El baile de las luciérnagas” -en español- serie que estrenó su primera temporada el viernes 5 de febrero de 2021 en Netflix.

Eric Dane

Mark Sloan era el mejor amigo del Dr. Shepherd que llegó en la segunda temporada solo para aparecer en algunos capítulos, pero el personaje terminó conquistando al público hasta la temporada ocho, en la que el actor decidió abandonar la serie para dedicarse a sus proyectos.

Esta decisión para nada gustó a los fanáticos, pero el mismo actor aclaró por sus redes sociales que no fue una despedida a la ligera, sino una estrategia oportuna en la trama, agradeciendo también el apoyo y el cariño de todos sus fans quienes varias veces han pedido el regreso de su personaje.