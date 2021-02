Las hermanas Kardashian no dejan de sorprender a sus seguidores con sus espectaculares cuerpos. Las protagonistas del reality “Keeping Up with the Kardashians” se fueron de vacaciones para disfrutar de los últimos días de enero y alardearon de sus esbeltas figuras, luciendo sensuales trajes de baño.

A pesar de que vacacionaron en lugares separados y cada una a su manera, las famosas hermanas lograron incendiar las redes sociales y se convirtieron en lo más comentado. En las fotografías publicadas en sus respectivas cuentas de Instagram, se puede ver cómo deslumbraron a sus fans con la espectacular y exótica belleza que las caracteriza.

Kourtney Kardashian, una madre sensual

La primogénita del clan enloqueció a sus seguidores con un diminuto bikini rojo de dos piezas que dejaba ver su torneada figura. La empresaria, de 41 años y madre de tres hijos, dejó boquiabiertos a sus fanáticos.

La fotografía, donde se le ve saliendo de una piscina, se llevó más de 3.5 millones de likes. “Estás coqueteando con la perfección”, escribió uno de sus seguidores ante la escultural figura de la mujer. Kourtney se hospedó en una casa de campo de su madre Kris en Palm Springs, luego de pasar unas lujosas vacaciones junto a su hermana, Kendall Jenner, en un resort de Jalisco, México.

Kim Kardashian, la más familiar

La más mediática de la familia también disfrutó de un día soleado acompañada de su primera hija North y la tercera Chicago en un "¡viaje de chicas!". La socialité norteamericana se relajó durante un día de playa en medio de la polémica separación de su esposo, Kanye West.

En la imagen, que se ganó la admiración de sus fans, Kim Kardashian lució bastante conservadora, con un bañador verde y un top del mismo tono que tapaba casi por completo la parte superior de su cuerpo.

Khloé Kardashian, sin complejos

Por su parte, la hija más joven de Robert Kardashian y de Kris Jenner, mostró sin complejos una foto detalle de su cuerpo donde se pueden ver unas pequeñas marcas de estrías adornadas con arena de playa. “Amo mis rayas”, añadió Khloé al pie de la imagen que fue comentada por miles de seguidores.

Hasta su hermana Kim opinó en la caja de comentarios. "Es la cintura para mí...", escribió en la imagen que además resalta la torneada cintura y el tonificado abdomen de Khloé.

Kylie Jenner, la más seguida

Y no podía faltar la menor de las hermanas que, con apenas 23 años, es la que cuenta con más seguidores en Instagram. En un traje de baño a dos piezas de la reconocida marca Christian Dior, Kylie Jenner deja ver su voluptuoso cuerpo.

La legión de admiradores no tardó en reaccionar: "Ella va a romper Instagram"; "Dios mío, sí, eres hermosa”, fueron algunos de los 50 mil comentarios que dejaron en el post que superó los 12 millones de "likes".

Todo sobre Kim Kardashian