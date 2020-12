Sin duda que ha sido un gran año para el actor chileno-estadounidense Pedro Pascal (45 años) quien ahora aparece en el listado de los artistas del año 2020, según la prestigiosa revista Entertainment Weekly.

La publicación escogió al protagonista de "The Mandalorian" como parte de las actuaciones icónicas e inolvidables de este especial año.

"Puede que no veas su rostro en The Mandalorian y puede que comparta el centro de atención con una adorable marioneta animatrónica, pero Pedro Pascal definitivamente hizo que su presencia fuera conocida en la serie de Disney+ y a lo largo de este año, una racha que continuará a finales de este mes cuando Wonder Woman 1984 llegue a los cines y HBO Max", destacaron.

Pascal encabeza el listado del "Entertainer of the year" junto a otros actores como Sacha Baron Cohen, Kerry Washington, el fallecido Chadwick Boseman, Jonathan Majors, Maya Rudolph, Jamie Foxx, Sarah Paulson y los cantantes Taylor Swift y The Weeknd, entre otros.

Hombre sexy

Pedro Pascal también fue elegido como uno de los hombres más sexys de este 2020, ranking que liberó revista People y que fue encabezado por el actor Michael B. Jordan (33 años).

Smack me, I deserve it. @people @themandalorian @WonderWomanFilm pic.twitter.com/VRIHlUaGlc — Pedro Pascal he/him (@PedroPascal1) November 18, 2020

El actor ocupó el sexto lugar en la lista en la que también aparecen otros como Maluma, Dwayne Johnson, Chris Evans, Paul Rudd, Chris Rock, Paul Mescal, John David Washington, Brad Pitt, Manny Jacinto, y Steve Kornacki.

