Este miércoles se conoció que el actor Michael B. Jordan (33 años) fue elegido por la revista People como el hombre "más sexy del 2020", sucediendo así en el trono a John Legend, elegido el pasado año.

El actor de "Black Panther" ocupa el primer lugar del listado, en un ranking que está compuesto por 12 famosos, entre ellos, un chileno.

Se trata del actor Pedro Pascal (45 años), quien está radicado en Estados Unidos, y suma participaciones en "Game Of Thrones", "Wonder Woman 1984" y actualmente protagoniza "The Mandalorian", disponible en Disney+.

Pascal ocupa el sexto lugar en la lista en la que también aparecen otros como Maluma, Dwayne Johnson, Chris Evans, Paul Rudd, Chris Rock, Paul Mescal, John David Washington, Brad Pitt, Manny Jacinto, y Steve Kornacki.

En la descripción de la foto de Pascal, el mismo actor cuenta cómo se las ha arreglado últimamente para mantenerse en contacto con sus amigos en medio de la pandemia. “Lo que hubiera sido un mensaje de texto se convierte en una conversación de tres horas”, contó.

Su reacción

Tras ser elegido en el famoso ranking de People, Pedro Pascal posteó la noticia en su cuenta de Twitter donde expresó "Golpéame, me lo merezco", recibiendo los elogios de sus seguidores.

