A sus 33 años de edad, Michael B. Jordan, fue catalogado por la revista ‘People’ como el hombre “más sexy del 2020”, sucediendo así en el trono a John Legend, elegido el pasado año.

"Todo el mundo siempre me hacía esa broma, como: 'Mike, esto es lo único que probablemente no vas a conseguir'. Pero es un buen club del que formar parte. Es una sensación genial", dijo a People el actor que protagonizará 'Without Remorse', la próxima película de Tom Clancy's.

Michael B. Jordan, conocido por películas como "Fruitvale Station" (2013), "Creed" (2015) y "Black Panther" (2018), ha destacado la felicidad no solo de él, por el reconocimiento, sino también de su madre y abuela: "Las mujeres de mi familia están orgullosas de mí".



Esta misma mención la hizo a través de su cuenta de Instagram, donde recientemente mostró la portada de la revista y escribió: “Mi abuela mirando hacia abajo hablando de ‘ese es mi bebé’”.

El mensaje generó decenas de comentarios por parte de sus seguidores, quienes afirmaron que Jordan es el más “sexy del mundo”: “Su piel brillaba. Bien merecida”, “felicidades, lo eres".

Agradecido con sus padres

Para Michael B. Jordan su familia forma un papel indispensable en su vida. En reiteradas entrevistas ha destacado el agradecimiento que tiene a sus padres por darle el ejemplo, la ayuda y el apoyo necesario para salir adelante desde que era solo un niño.

"Mi mamá y mi papá sacrificaron mucho para mantener a mi hermana, a mi hermano y a mí", dice. "Estoy agradecido. Honestamente, es como si todos hubieran tenido un gran impacto en mí y en quién soy y cómo me acerco cada día. Sin eso, muchas cosas sobre mí no serían iguales. Así que todo vuelve a esa base. Estoy muy agradecido por eso", dijo para People.

Durante este 2020 y 2021, Michael figurará como el hombre “más sexy” hasta que a finales del próximo año la revista elija a un nuevo sucesor.

