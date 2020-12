El pasado 23 de noviembre se confirmó que Bad Bunny había dado positivo al Covid-19, justo días antes del estreno mundial de su álbum "El último tour del mundo", que ha sido todo un fenómeno.

Sin embargo, a diez días de su diagnóstico, el Conejo Malo ya está sano, según él mismo confirmó este miércoles en conversación con The Late Late Show With James Corden.

"Me siento muy bien, gracias a Dios. Ya di negativo, así que estoy muy feliz", dijo el cantante, agregando que "me siento muy bien. Me siento perfecto".

"Lo nuevo que aprendí fue a ser más cariñoso, adorable con mi gente. A veces tienes gente y no dices que los amas. Así que eso es una cosa que aprendí", señaló sobre el aprendizaje que ha tenido en la pandemia y tras tener el virus.

El rey de Spotify

Bad bunny se coronó recientemente como el verdadero fenómeno de Spotify tanto en Chile como el mundo al ser el artista más escuchado tanto en nuestro país como a nivel mundial con más de 8.300 millones de streams.

Al puertorriqueño le siguen el rapero Drake, y J Balvin en tercer lugar. El top 5 de artistas más escuchados se completa con Juice WRLD y The Weeknd.

"Eso es una locura, ¿sabes? Hace cinco años, estaba tan emocionado cuando obtuve mi primera, no sé, 5.000 reproducciones y ahora soy el artista número uno en Spotify en todo el mundo", indicó. "Supongo, solo sé agradecido, ¿sabes? Porque este es un sueño hecho realidad y estoy haciendo lo que amo", dijo feliz.

