Gran emoción causó en la cantante chilena Camila Gallardo, conocida popularmente como Cami, su reciente nominación a los Premios Grammy como Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa, listado que se dio a conocer este martes.

La artista utilizó sus redes sociales para expresar sus sentimientos tras el importante logro y a través de Twitter escribió "¡No lo puedo creer! Gracias, gracias!".

Además a través de sus historias de Instagram mostró la euforia que vivió tras conocer la noticia. "Siempre me han dado un poco de crinch los videos llorando, pero esta vez voy a ser yo, me acaban de nominar a los Grammy como Mejor Álbum Alternativo con Monstruo", dice en el video donde se le ve evidentemente emocionada.

La cantante agregó que "estoy demasiado feliz, no saben lo feliz que soy, gracias a todos ustedes, a mi equipo de trabajo, y a toda la gente que está día a día apañando, no tienen idea la felicidad que tengo en este minuto".

La artista postula al premio gracias al disco "Monstruo", el segundo en su carrera y que fue lanzado en su totalidad en el mes de marzo de este 2020, que incluye sencillos como "La entrevista" y "Aquí estoy", entre otros, consolidándola en la escena internacional, y logrando gran alcance en Latinoamérica.

Cami había sido nominada anteriormente a los Grammy Latinos 2019 con Mejor Nuevo Artista y Mejor álbum vocal pop tradicional por “Rosa”.

En su categoría, la intérprete competirá contra:

Congratulations 63rd #GRAMMYs Best Latin Rock Or Alternative Album nominees: @Bajofondo, @soycamioficial, @culturaprofetic, @FitoPaezMusica, and @LidoPimienta: https://t.co/teAbOeBzZ9 pic.twitter.com/2DenqgDI7P