La cantante chilena Camila Gallardo, conocida popularmente como Cami, puede celebrar un nuevo hito en su carrera, pues fue nominada por la Academia de Grabación a los Premios Grammy, en la categoría de Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa.

La artista fue colocada en la terna gracias al disco "Monstruo", el segundo en su carrera y que fue lanzado en el mes de marzo de este 2020, consolidándola en la escena internacional, logrando alcance en Latinoamérica.

A través de su cuenta oficial en Twitter, la chilena se mostró sorprendida por la nominación, agradeciendo a quienes la nominaron. "No lo puedo creer. !Gracias, gracias! Nominados a mejor álbum alternativo con Monstruo.

En su categoría, la intérprete de "Querida Rosa" competirá con:

Congratulations 63rd #GRAMMYs Best Latin Rock Or Alternative Album nominees: @Bajofondo, @soycamioficial, @culturaprofetic, @FitoPaezMusica, and @LidoPimienta: https://t.co/teAbOeBzZ9 pic.twitter.com/2DenqgDI7P