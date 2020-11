El estreno de la serie "The Crown" de Netflix avivó las críticas de los ingleses en contra de Camila Parker, la actual esposa del príncipe Carlos. La cuenta oficial de la reina Isabel II compartió una foto de la Duquesa de Cornualles y los usuarios se rebelaron.

Los súbditos de la monarca inglesa llenaron la publicación de Instagram de mensajes a favor de Diana de Gales, la fallecida exesposa del heredero del trono y madre de los príncipes William y Harry.

El Palacio de Buckingham informó de la participación de Camila en el concurso de ensayos Queen's Commonwealth de 2020, cuya entrega fue virtual este año por la pandemia. En el post, la esposa del príncipe Carlos sale en primer plano.

Eso bastó para que la sección de comentarios se llenara de cuestionamientos hacia su rol dentro de la familia real y de apoyo a la recordada princesa Diana.

Diana de Gales, más viva que nunca

"¡Diana para siempre!"; "En un mundo lleno de Camilas, sé una Diana"; "Siempre princesa Diana"; "Por favor... a nadie le importa Camila"; "Lo siento, pero nunca me gustará esta mujer"; "Lady Diana es la verdadera reina"; fueron algunos de los mensajes que dejaron.

La sombra de Lady Di pesa hoy más que nunca sobre la familia real británica, tras el lanzamiento de la cuarta temporada de "The Crown". Los productores abordaron el triángulo amoroso entre Carlos, Diana y Camila, lo que desató la furia de los integrantes de la corona.

De hecho, algunos de los comentarios hicieron referencia a la exitosa serie de Netflix. "¡Después de ver The Crown no eres un buen ejemplo de persona para las familias de Inglaterra ni del mundo! ¡La verdad que no!", expresaron con enojo.

Para los seguidores de la reina Isabel II no es justo que comparta las actividades de Camila Parker luego del papel que jugó en el matrimonio de su hijo y Diana.

"Entiendo que fue hace mucho tiempo, pero honestamente, estoy molesta porque Camilla era una mujer casada y Carlos estaba casado con Diana, pero ellos ignoraron a sus esposos por completo", escribieron.

