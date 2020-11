Nació en una familia ajena a los lujos que rodean su personaje en "The Crown". Su papá era profesor y su mamá partera. Nada comparado a ser hijo de una reina. Desde 2018, Josh O’Connor se convirtió en el príncipe Carlos en la serie de Netflix, que ya estrenó su cuarta temporada.

El actor británico, de 30 años, muestra otro rostro del heredero de la corona británica mientras transita su turbulento matrimonio con Diana de Gales y su amor por Camilla Parker Bowles, su actual esposa.

En 2019, O’Connor ganó el Premio del Sindicato de Actores al Mejor Reparto de Televisión por su actuación en el drama que retrata la vida de la reina Isabel II y su familia.

Josh llegó a "The Crown" tras exitosas participaciones en la cinta "God's Own Country" (2017) y en la serie de televisión británica "The Durrells". Aunque descubrió su amor por la actuación cuando era un adolescente, por lo que al terminar la secundaria audicionó en la Bristol Old Vic Theatre School.

"The Crown": una familia más

En una entrevista para la revista Esquire, opinó sobre el éxito del programa y sobre lo que piensa del príncipe Carlos. “Como todos los grandes programas de televisión, en mi opinión, (The Crown) es sobre la familia y la política de la familia”, dice.

"Sí, todo el vestuario y las grandes casas y la calidad de la cinematografía y la música y la partitura, todo eso es asombroso. Pero en última instancia, en el fondo, es 'Sucesión', es 'Los Soprano', se trata de la familia, la maldad y la competitividad y el amor y la inseguridad, y todas las cosas que nos encanta ver suceder. Eso es lo que lo hace exitoso", aseguró.

Sobre el heredero de la corona británica, Josh O’Connor cree que "la cuestión de tener que esperar a que muera tu madre para que tu vida tenga sentido y qué significa eso para un joven".

Para él, "es simplemente extraño". Incluso se atreve a decir sobre su personaje que "Carlos no necesariamente quiere poder, pero hasta que ella muera, ¿qué diablos está haciendo? ¿Cuál es su existencia? No tiene ningún propósito".

