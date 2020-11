Daniella Álvarez sigue dando ejemplo de su resiliencia a sus seguidores. La exmiss colombiana, que perdió su pie izquierdo en junio, se ríe de sí misma en un video que compartió sobre el proceso de creación de su prótesis.

La conductora de televisión mostró, a través de sus Stories de Instagram, cuando le hicieron una prueba de medición de lo que quedó de su pierna izquierda. El doctor le pide colocarla dentro de un molde y ella le pregunta: "¿Meto primero el pie?".

Ella misma no dejó pasar su comentario y lo destacó a través de una leyenda que acompañó el video: "¡Meto el pie! Siempre se me olvida que ya no lo tengo". Además usó varios emoticones para destacar su despiste.

La nueva Daniella Álvarez

El buen humor y la fortaleza con la que la exmiss colombiana toma su nueva vida ha sido merecedores de la admiración no solo de sus seguidores, sino también de estrellas del espectáculo.

Laura Bozzo, la presentadora peruana, envió varios emoticones de fuerza para Daniella Álvarez. Mientras los fans le escribieron: "¡La fortaleza de esta mujer es impresionante, mis respetos para ella!"; "A esto es que yo llamo empoderamiento, bravo Daniella, eres un gran ejemplo de vida"; "Me encanta la actitud, ella es hermosa".

En su última publicación, la ganadora de Miss Colombia 2011 mostró una radiografía de su cuerpo actual. “¡Y esta soy yo! Es la nueva versión de mi cuerpo sin mi pierna izquierda. Cuando vi la foto sonreí, me acepto y me quiero tal cual como estoy. Que bello e increíble es el cuerpo humano”, comentó.

Con cada publicación, Álvarez demuestra que nada es imposible. En octubre se mostró paseando en bicicleta y también nadando en la playa. En tanto, durante noviembre se atrevió a participar en el #jerusalemachallenge, donde muestra todo su talento para el baile.