"Sin palabras": Le ofrecieron trabajo para cuidar a joven de 23 años y se negó tras conocer la increíble razón detrás

28 may. 2024 - 15:15 hrs.

Hoy en día son varios los padres que, al estar trabajando, dependen de un cuidador o cuidadora para que vean a sus hijos mientras ellos están ausentes durante el día. Esta es una labor más que habitual en los hogares.

Lo común es que los niñeros o niñeras estén al cuidado de menores de edad o también jóvenes o adultos con alguna discapacidad o lesión.

Todo sobre Sucesos

Sin embargo, hay casos particulares, como lo que le ocurrió a Verónica, una joven venezolana que vive en Estados Unidos, que contó que recibió una oferta de trabajo que debió rechazar por un motivo en especial.

La historia de Verónica

La joven contó que a fines de abril le llegó una propuesta por parte de unos padres, quienes necesitaban que su hijo fuera cuidado por una niñera.

La familia le prometió pagarle 35 dólares por hora (poco más de 30 mil pesos chilenos), casi el doble de lo que solía ganar, que eran 18 dólares por hora (alrededor de 16 mil pesos chilenos).

Verónica, la niñera / TikTok

Además, ambos padres se comprometieron a contratarle un seguro médico, darle una membresía de gimnasio y cubrir los gastos de traslado de su hogar al trabajo, informó La Vanguardia.

Hasta allí todo iba bien, hasta que se dio cuenta de que la persona que iba a cuidar se trataba de un joven de 23 años, que no necesitaba de ninguna asistencia.

"Le pregunté al matrimonio acerca de cómo era su hijo, para conocerlo y tener una idea con respecto a él. Entonces, me comentaron que se trataba de un chico muy tímido y poco conversador", sostuvo.

Los adultos se mostraron preocupados porque su primogénito hasta ahora no tuviese novia y le hicieron saber que quizás con su ayuda se podría volver más extrovertido.

¿Qué querían los padres en realidad?

Pero la familia tenía otras intenciones y en realidad quería que Verónica hiciera de "falsa novia" del joven, lo que la descolocó por completo.

"Yo me quedé sin palabras. Les agradecí la oportunidad y los beneficios, aunque les contesté que no estaba interesada en la oferta", recalcó.

En esta línea, aclaró que "no se trataba del trabajo al cual yo me dedicaba. Yo soy cuidadora de chicos pequeños, no sabía que existían 'niñeras' para adultos jóvenes".

La historia de Verónica quedó expuesta en su cuenta de TikTok y el registro ya acumula miles de visitas y cientos de comentarios en la red social.