Para nadie es un secreto que Pamela Díaz saca de todo, un gran chiste y esta vez no fue diferente. A través de sus historias de Instagram, la presentadora publicó varios videos junto a su actual pareja, Jean Philippe Cretton, con quien estaba grabando un programa de televisión. A ese espacio, se unió la periodista Emilia Daiber, quien salió “regañada” por abrazar al joven chileno.

“Parecen hermanos” comenzó diciendo Díaz en el video. En ese momento, llama a Daiber a que se acerque a Philippe, para que la “people” vea lo parecidos que son. Sin embargo, al momento de abrazarse, “La Fiera” reacciona y le grita “suéltalo”. Esto generó risas entre los tres famosos, quienes no paraban de reír por el divertido momento.

“Estúpida, jajaja, no lo toques”, fue el escrito que acompañó el video en la red social.

Las revelaciones de Pamela

Luego de una semana de vacaciones junto a Jean Philippe Cretton en Cancún, México, Pamela Díaz se sinceró sobre su relación amorosa con el presentador de televisión, asegurando que todo fue “sorpresivo”, ya que antes de comenzar a salir con Cretton estaba “negada” a darse una nueva oportunidad.

El espacio de conversación se dio en el programa digital a cargo de Begoña Basauri llamado “Socias”. En esta instancia, la expanelista de Mucho Gusto le recordó a Díaz haber dicho que "nunca más" estaría con un hombre, frase que “La Fiera” aceptó en su totalidad.

“Lo de Jean Philippe fue sorpresivo, ni yo lo esperaba jajaja (...) a mí no me gustaba Jean Philippe, nada. Estuvimos como un mes (animando "La noche es nuestra") y no teníamos nada de onda, durante un mes era hola y chao”, reveló Díaz.

Con respecto a ese “cambio” que se dio entre ambos, la modelo aseguró: “Sabes que ni yo sé, te lo juro (...) salimos un tiempo y después se dio, de tanto conversar. Tenemos una relación como si fuéramos amigos”, aseguró.

Al parecer la relación, que lleva poco más de cinco meses, va bastante bien. De hecho, recientemente se fueron juntos de viaje a Cancún, México, desde donde se tomaron las primeras fotos juntos para redes sociales.

