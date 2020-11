Luego de una semana de vacaciones junto a Jean Philippe Cretton en Cancún, México, Pamela Díaz se sinceró sobre su relación amorosa con el presentador de televisión, asegurando que todo fue “sorpresivo”, ya que antes de comenzar a salir con Cretton estaba “negada” a darse una nueva oportunidad.

El espacio de conversación se dio en el programa digital a cargo de Begoña Basauri llamado “Socias”, donde además participan Chiqui Aguayo, Alison Mandel y Belén Mora. En esta instancia, la expanelista de Mucho Gusto le recordó a Díaz haber dicho que "nunca más" estaría con un hombre, frase que “La Fiera” aceptó en su totalidad.

“Lo de Jean Philippe fue sorpresivo, ni yo lo esperaba jajaja (...) a mí no me gustaba Jean Philippe, nada. Estuvimos como un mes (animando "La noche es nuestra") y no teníamos nada de onda, durante un mes era hola y chao”, reveló Díaz.

Con respecto a ese “cambio” que se dio entre ambos, la modelo aseguró: “Sabes que ni yo sé, te lo juro (...) salimos un tiempo y después se dio, de tanto conversar. Tenemos una relación como si fuéramos amigos”.

El inicio de este amor

Durante varios meses, Pamela y Jean Philippe mantuvieron su amor reservado, a pesar de los rumores que comenzaron a propagarse a nivel nacional. Ante este secreto, "La Fiera" aseguró que “ninguno de los dos estaba seguro de que nos queríamos”.

Ahora que la relación se ha consolidado, ambos decidieron no seguir ocultándose más pues “ya es más serio”, confesó, añadiendo que “yo no quiero pensar en el futuro, estamos bien así, en el presente”.

Aunque Pamela no reveló el tiempo exacto que llevan juntos, asegura que ninguno de los dos ha pedido pololeo, pero “cree” que sí son pololos. “No llevamos un año, llevamos la pandemia”, acotó.

En lo que respecta a su reciente viaje al país azteca, Díaz aseguró que “no nos tocó ningún día con sol, ni uno... Fui a tomar sol y no me quedó de otra que tomar”, dijo entre risas.

Pero, al parecer, no todo fue diversión y amor en el viaje, ya que según la presentadora también tuvo una pequeña discusión con Cretton. Esta se generó porque Pamela quería ir al mall en Panamá, donde perdieron el vuelo rumbo a Santiago de Chile. Según confesó, el presentador quería quedarse en el hotel tomando sol y ella quería irse de shopping, pero lejos de seguir enfrentados, ambos se quedaron en el hotel disfrutando de cócteles y del calor panameño.

