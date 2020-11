La canción infantil "Baby Shark" se convirtió en el video más visto en la historia de YouTube tras superar las 7.050 millones de reproducciones, dejando por detrás a "Despacito" de Luis Fonsi, quien desde el 2017 regía como el "rey" de la red social de videos.

La pegajosa canción de la compañía educativa surcoreana Pinkfong, está en la plataforma desde el 17 de junio del 2016 y poco a poco ha roto varios récords. El año 2019, por ejemplo, logró entrar en la lista Billboard Top 100, ranking que recoge las canciones más escuchadas en Estados Unidos.

"Sin el amor y el apoyo de nuestros seguidores por todo el mundo, el nuevo récord de Baby Shark no hubiera sido posible", dijo en un comunicado Min Seok Kim, el consejero delegado de SmartStudy, matriz de Pinkfong, según relata El Mundo.

"Nos sentimos muy honrados por este récord y seguiremos enfocados en la producción de entretenimiento de alta calidad más allá de las plataformas digitales", añadió.

Baby Shark swims to the top of YouTube, officially becoming the No. 1 most-viewed YouTube video in history, with 7.04 billion YouTube views!

Thanks for all your love and support, everyone!



