¿Qué te parece? 😱 La canción infantil "Baby Shark" se convirtió en un instrumento de tortura en una cárcel del condado de Oklahoma, Estados Unidos, lugar donde los guardias repetían la melodía sin parar a manera de castigo contra los internos. Un informe del medio local The Oklahoman señaló que el lunes, dos ex guardias de la cárcel del condado de Oklahoma y su supervisor fueron acusados ​​de varios delitos por obligar a los reclusos a permanecer de pie durante horas mientras escuchaban la popular canción a todo volumen. Según el informe oficial, uno de los guardias llevó al recluso John Basco a una habitación en el octavo piso, le esposó las manos a la pared, lo obligó a ponerse de pie y luego tocó la canción infantil en un bucle durante dos horas desde una computadora adyacente. La música puso "un estrés emocional indebido en los reclusos que probablemente ya sufrían de factores estresantes físicos", señala el documento. La defensa de los acusados dice que usaron la canción como una broma y para "dar una lección a los presos" después de un mal comportamiento en la cárcel. ¿Consideras que es un método de tortura? 👀👇