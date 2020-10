View this post on Instagram

Otro sueño cumplido! Gracias @moli_chile y @tecnofasthome a toda la gente que trabajo en este Proyecto! Gracias por la buena onda, disposición y perfeccion en todo! Agradecido eternamente! 🙏🙏 solo falta la gran GAIA! @rb_mariana_ 😍😍 #gaia #moli #casa Gracias Familia por tanto!