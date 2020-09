El mundo del espectaculo aún sigue lamentando la partida del afamado actor estadounidense, Chadwick Boseman, quien el pasado 28 de agosto falleció víctima de un cáncer de colon, enfermedad que sólo unos pocos cercanos sabían que padecía.

Su adiós sigue remeciendo a Hollywood, más aún ante la decisión del intérprete de "Pantera Negra" de mantener en silencio y no revelar su problema de salud.

"Que la gente no se preocupe por él"

Fue tal su hermetismo, que Chadwick Boseman ni siquiera habló de su padecimiento ni con los encargados de Marvel, ni Disney, razones que fueron reveladas por el agente del actor.

Michael Greene confesó que la madre del artista le aconsejó no dar a conocer su situación. "Ella siempre le enseñó a no dejar que la gente se preocupe por él", indicó el personero en entrevista concedida a The Hollywood Reporter.

"También sentía que en la industria, la gente podía equivocarse con algunas cosas. Era una persona muy reservada", agregó Greene.

Esto quedó reflejado en que hasta sus últimos días, Boseman confiaba en que iba a recuperarse y estuvo preparando siempre la secuela de "Black Panther".