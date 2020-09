La vida familiar de Luis Miguel vive una nuevo episodio en relación a la desaparición de su madre, Marcela Basteri, un misterio que creció en interés tras el éxito de la serie sobre el artista y que espera una segunda temporada.

Las especulaciones comenzaron luego de que se asegurara de que la mujer, esposa de Luisito Rey, no está muerta y que se encontraría en Argentina, donde fue hallada en la calle y actualmente vive en una clínica.

Sin embargo, esta teoría es refutada por Lucía Miranda, la viuda de Hugo López (murió en 1993), quien fue mánager del artista mexicano desde finales de los años 80 y parte de los 90.

En conversación con el programa Confrontadas, Miranda aseguró que tuvo una conversación con su marido cuando estaba vivo, quien le habría revelado lo que pasó con la madre del Sol de México.

"Hugo López, que fue mi esposo, que en paz descanse, él me lo dijo que Marcela Basteri había fallecido y todos lo sabemos", aseguró.

Las primas

Lucía además se refirió en duros términos a las primas de Luis Miguel, encabezadas por Flavia Basteri, quienes solicitan que se le realice una prueba de ADN para comprobar si la mujer hallada en Argentina es o no la madre del artista.

Las primas denunciaron que el artista estaba encubriendo lo que realmente había pasado con su madre, dichos a los que Miranda respondió. "Esta es una acción que nunca se ha realizado en el mundo y la verdad me causa risa porque es una acción que no procede y que, bueno, sigan adelante. Estas mujeres mienten", señaló.

"Están diciendo una cosa que saben muy bien que esa señora no es. Entonces, ¿por qué seguir con un tema que ya está terminado y por qué seguir durante dos años diciendo lo mismo", agregó.

Lucía Miranda añadió que recibió una querella por daños y perjuicios. "Por decir verdades me hacen una demanda, qué bueno. Vamos a seguir con este circo porque es un circo mediático. Porque no se entiende que una prima denuncie por encubrimiento a su primo porque no tiene ningún derecho de hacerlo", sentenció.

