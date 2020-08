La misteriosa vida familiar de Luis Miguel vive una nuevo episodio en su historia relacionado a la desaparición de su madre, Marcela Basteri.

Las especulaciones comenzaron luego de que se asegurara de que la mujer, esposa de Luisito Rey, no está muerta y que se encontraría en Argentina, donde fue hallada en la calle y actualmente vive en una clínica.

El matinal de Canal 13 conversó con familiares del cantante mexicano quienes solicitan que se le realice una prueba de ADN para comprobar si es o no la madre del artista. Según el testimonio de Flavia, prima del Sol de México, visitaron a la mujer en el lugar donde se encuentra recluida, lo que reavivó sus sospechas de que es Basteri.

"Le muestro una foto y ella dice 'no, esos no son sus dientes'", relató Flavia, quien asegura que la mujer dice tener un hijo que se llama Luis Miguel. "La vi venir y me quebré y me puse a llorar. Es igual. Le vi muchos rasgos a mi marido. Para mí, es Marcela", dijo en tanto la cuñada de Marcela.

"Es un simple ADN y se termina el circo, pero dicen que no está en sus cabales", contaron la smujeres.

La familia cercana

A pesar de las intenciones de estas mujeres, el círculo cercano del artista no se ha referido a la situación."Yo me he comunicado con Alejandro (hermano de artista mexicano) por Facebook. Le comenté la información. Me dijo que no le de falsa expectativas a los periodistas", contó Flavia, quien posteriormente fue bloqueada.

La prima del cantante incluso intentó que Luismi visitara a la misteriosa mujer cuando estuvo en Argentina, pero no lo logró.

