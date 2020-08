Llegó el fin de semana y es sinónimo, para muchos, de tardes de series para disfrutar en casa y como una forma de entretenerse en medio de la cuarentena.

Por lo general el panorama se arma con maratones de series, películas de acción o terror, acompañados de comida.

Es por esto que en Meganoticias.cl hemos preparado un listado de las mejores 5 series que te harán estremecer y que están disponibles actualmente en Netflix. Conócelas a continuación:

The Sinner

El principal atractivo de The Sinner es que da vuelta la clásica fórmula del Thriller de asesinatos, que es: protagonista acusado de un crimen, que debe demostrar su inocencia, o la otra alternativa es que haya un asesino y los protagonistas posibles víctimas. The Sinner apuesta todo lo contrario: el protagonista es acusado de un crimen, sabemos que no es culpable pero hay que descubrir cómo sucedió, rompiéndose la barrera entre malos y buenos.



13 Reasons Why

13 casetes, 13 razones. Una estudiante de preparatoria, Hannah Baker se suicida tras varios episodios traumáticos, entre ellos, una violación, de los cuales selectos individuos tienen cierta culpa de su muerte. La serie trata de descubrir estas 13 razones. Lo nuevo es que ya están sus últimas temporadas, la 3 y la 4.

Anne with an E

Basada en un libro, esta narra la historia de Anne, una niña huérfana que es adoptada por los hermanos Marilla y Matthew Cuthbert, sin embargo esto fue un error pues lo que ellos deseaban era que se tratase de un niño. Ella debe luchar para ganarse un lugar en la granja Green Gables, y a esto hay que sumarle los prejuicios de ser la niña del pueblo.

Poco ortodoxa

Tenemos una nueva heroína feminista: Esther Shapiro, una joven en la que deja atrás las normas de su estricta comunidad judía y se escapa a Berlín donde vive su madre, para encontrarse consigo misma por primera vez.

Escapa luego de darse cuenta que su matrimonio arreglado ha sido un fracaso, pero no será nada fácil para ella, ya que su comunidad la estará siguiendo continuamente. Una serie que ha causado furor en su audiencia y está en boca de todos.

El juicio

En esta oportunidad, la trama es sobre cómo una fiscal busca que la hija de un importante empresario sea condenada por la muerte de una joven. Lo más atrapante de esta miniserie de tan solo ocho capítulos, es que además de ser suspenso, indaga en las motivaciones ocultas de cada personaje y en el trasfondo de sus vidas personales.