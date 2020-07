View this post on Instagram

Cumpleaños 🎉 Felicidad inmensa me produce siempre estar de cumpleaños. Es una infinidad de recuerdos, fotos, momentos y la cuarentena amplifica todo. Y justo este año el solsticio de invierno llega el 20 de junio (año bisiesto) y ocurre el We Tripantu, la celebración de un nuevo ciclo, que hermoso pensarlo así, no es un nuevo año (lineal) es un nuevo ciclo que comienza. Este año llega en medio de reflexiones, procesos de cambio, cuestionamientos de los sistemas (de vida, emocionales, económicos), palabras como dignidad, justicia y equidad, me resuenan a diario. Pienso en el significado de mi nombre Carolina (mujer fuerte, dotada de inteligencia 😯) y espero estar a la altura, Carolina además viene acompañado de mi segundo nombre Paz (la que es tranquila 🙄) y mi tercer nombre es Libertad (mujer que es libre 😌), a todo lo anterior quiero sumar el amor, me siento rodeada de amor en sus múltiples formas. Gracias, por todos los saludos que he recibido, por todos los buenos deseos que se multiplican por mil. Chaltu may🍁 Pd: Está foto es de cuando éramos libres, hacía calor y podíamos viajar a ver a nuestr@s amig@s. #cumpleaños en #cuarentena