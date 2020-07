Carolina "Pampita" Ardohain no se guardó nada al momento de salir a defenderse de los dicho de la panelista de TV argentina, Mariana Brey, quien se refirió a la separación que tuvo la modelo con Pico Mónaco, quien a su vez contrajo matrimonio con Diana Arnopoulos.

La integrante de Los Ángeles de la Mañana de El Trece TV recordó un video donde se ve a Mónaco gritándole a una empleada doméstica a quien acusó de haberle robado algunas pertenencias de Pampita, de quien aún era pareja.

Sobre esto, Brey señaló que "él no guarda no sé si los mejores recuerdos, pero quedó muy dolido con Pampita después de que se dieron a conocer los videos donde él discute con la empleada doméstica. Eso a él le cayó muy mal, no le gustó para nada verse en ese lugar", dando a entender que la ex de Benjamín Vicuña había filtrado los videos.

La respuesta de Pampita

Los dicho llegaron hasta Pampita quien no dudó en salir a desmentir en el programa "Hay que ver" que "lo más importante de mi vida es demostrar la clase de ser humano que soy con mis parejas y mis ex parejas, vos no me vas a difamar".

"Sé muy bien cómo tratar a la gente estando conmigo o no, soy súper generosa con mis parejas, los ayudo en todo, sus carreras repuntan y brillan como oro cuando están al lado mío. No vengas a decir que yo le hice mal a nadie porque no te lo voy a permitir", dijo categórica a Brey quien también estaba en contacto con el mismo programa.

Pampita además se refirió a Mónaco y pidió que lo dejen de nombrar ya que "está disfrutando un momento de su vida. La única que está haciendo daño es Mariana Brey. Le terminás haciendo daño a él".

Sin embargo la discusión no quedó ahí y Brey le dijo "¿por qué te ponés así de loca, por qué te ponés tan agresiva?", a lo que Pampita respondió:"¡Si hay algo que no estoy es loca! Mirá que me podría haber dado el lujo de ponerme loca en los peores momentos de mi vida y tuve todos los cables bien puestos y los cabales para salir adelante".

"En ningún momento me volví loca. Nunca me salí de mi eje ni con el dolor más grande de la vida, así que guardate bien esa palabra porque no sabes lo que es la locura, no tenés idea", sentenció.