¿Qué pasó?

La cantante Demi Lovato parece pasar sus días de cuarentena rodeada de amor, especialmente el de su novio Max Ehrich, con quien confirmó su relación en mayo de este año, dando así paso a una etapa más positiva de su vida luego de pasar por complejos episodios en los últimos años.

Ya hace unas semanas mostró a sus segudiores un romántico registro junto a Max cuando apareció en el video de "Stuck with you", de Ariana Grande y Justin Bieber, y ahora expresó su amor a los cuatro vientos en Instagram con osadas fotos con su pareja.

"Ilysfmiai", escribió la cantante en la publicación, lo cual, según sus seguidores, significaría "I love you so much it’s actually insane" (te amo tanto que realmente es una locura). La publicación fue respondida por su novio con la misma frase. En la galería aparecen ambos en una piscina, mientras ella lleva un traje de baño negro y lentes rojos.

Su retorno

Demi Lovato regresó a los escenarios en los Grammy 2020 tras la sobredosis que sufrió en julio de 2018, que la tuvo alejada de la escena durante un año y medio. En esa ocasión interpretó "Anyone", canción que escribió justo cuatro días antes de que estuviera al borde de la muerte y pensada para todos los que pasan por un proceso oscuro como ella.