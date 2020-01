Demi Lovato regresó a los escenarios en los Grammy 2020 con lágrimas y un leve traspié

La presencia de Demi Lovato en los Grammy 2020 era una de las presentaciones más esperadas de los premios ya que significaba el retorno de la cantante a los escenarios tras la sobredosis que sufrió en julio de 2018, que la tuvo alejada de la escena durante un año y medio.

En una presentación llena de emoción y solo acompañada de un piano, Demi interpretó "Anyone", canción inédita (hasta ahora) que escribió justo cuatro días antes de que estuviera al borde de la muerte y pensada para todos los que pasan por un proceso oscuro como ella.

La interpretación de la artista comenzó con un leve traspié ya que realizó una partida falsa al parecer por la desconcentración y los nervios del momento.

Sin embargo, tras retomar la interpretación Demi no pudo contener las lágrimas por estar de regreso en la música. Además lució un vestido blanco de manga larga y su cabello al natural.

Demi Lovato gives an emotional and awe-inspiring #GRAMMYs performance pic.twitter.com/VzePLYOMZJ