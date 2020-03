¿Qué pasó?

La pandemia del coronavirus sigue repercutiendo en cancelación y reprogramación de eventos y estrenos.

Según informa Variety, Rápido y Furioso 9 retrasó en un año su fecha de estreno debido al brote del virus que mantiene en alerta al mundo. De esta manera, se estrenará en abril de 2021.

La decisión fue tomada por Universal Studios por el impacto que el coronavirus está teniendo en la economía global y el panorama de distribución ya que varios cines alrededor del mundo permanecen cerrados.

La novena entrega de la saga se estrenaba en Chile el próximo 21 de mayo.

Otros casos

Rápido y Furioso 9 no es la única película que ha sufrido modificaciones debido a la pandemia del coronavirus. "A Quiet Place, parte 2" también optó por no estrenarse en marzo, al igual que "James Bond: No Time to Die", que cambió su estreno de abril a noviembre.