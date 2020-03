Cuando todo parecíaa listo para el estreno mundial de la muy esperada última cinta de Daniel Craig como James Bond, “No Time To Die” parece que no cuenta con el mejor ambiente ir a las pantallas.

Los mismos fanáticos los que están pidiendo una reprogramación para disfrutar de la película. De hecho, existe una carta formal publicada en el sitio web MI6: The Home of James Bond 007 dirigida las productoras Eon, MGM y Universal para que consideren el impacto de estrenar en medio de una crisis internacional por la propagación de la enfermedad.

“Es hora de poner la salud pública por encima de calendarios de estreno de marketing y del coste de cancelar eventos publicitarios”, dice el texto titulado “Sin tiempo para la indecisión”.

Estreno pospuesto

La fecha para la premier en Londres era el 31 de marzo, algo que será cambiado hasta noviembre debido al avance del coronavirus en el mundo.

Primeros aplazamientos

Se sabe que por seguridad, las giras promocionales de la película que estaban pautadas para países asiáticos como China, Corea del Sur y Japón fueron canceladas, y que Hong Kong pospuso el estreno para el 30 de abril.

“La capacidad del Royal Albert Hall –en Reino Unido- está por encima del límite de las 5.000 personas que los países afectados están fijando para las reuniones públicas. Solo una persona, que ni siquiera necesita tener síntomas, podría infectar al resto del público. Nadie desea este tipo de publicidad”, advierte la carta.

Los fans tienen 4 años esperando por esta simbólica cinta, pues es la última para Craig, por ello sostienen que no les importaría esperar unos meses más.

Sin Tiempo Para Morir –No Time To Die- está dirigida por Cary Fukunaga y, además de Daniel Craig, cuenta con especial reparto integrado entre otras estrellas, por Rami Malek, Christoph Waltz, Ralph Fiennes y Naomie Harris.