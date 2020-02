Jordan, Denise Rosenthal y Luciano Pereyra, fueron los encargados de hacer la obertura de la tercera noche del Festival de Viña del Mar 2020, donde el cantante español Camilo Sesto fue homenajeado.

Haciendo un repaso por sus más conocidas canciones, el artista fallecido el pasado 8 de septiembre de 2019 fue recordado en el escenario de la Quinta Vergara.

Un corto espectáculo que fue comentado de inmediato en redes sociales, donde las opiniones divididas fueron parte de la noche. “Mal audio”, “muy corto” y “se notó la falta de práctica”, son algunas de las críticas. A pesar de esto, muchos otros sí lograron disfrutar de este espectáculo que recordó a uno de los artistas más importantes del romanticismo mundial.

Homenaje a Camilo Sesto. Al menos no hicieron un collage todo picante. PD: Luciano Pereira 😍😍😍 #Viña2020

Bien la idea del homenaje a Camilo Sesto. Muy bien la orquesta (suenan muy bien), ahí no mas las voces (cantantes). #Vina2020

Hace rato que el festival no tenía tan mal audio, las voces se pierden, no se destacan los artistas. Tributo pobre a #camilosesto no por los artistas, por al organización del festival#Vina2020