Luego del éxito que logró Stefan Kramer en su tercera vez que sube al escenario de la Quinta Vergara durante un Festival de Viña de Mar, se dio a conocer un video en que se pueden ver los momentos previos a que el humorista comenzara su show en la Ciudad Jardín.

En el video grabado por el staff del comediante que realizó más de 50 imitaciones durante su espectáculo, se puede ver como realiza una especie de arenga final remarcando el espíritu que debía tener su espectáculo.

En el momento, Stefan dice que deben actuar “con amor, con amor, solo con amor, porque esta rutina siempre fue pensada en que estamos involucrados con la gente, con lo que está pasando, en la parte más profunda del cambio de conciencia”.

Krammer y su equipo antes de salir

