Miss mexicana sin brazos logra la corona de su pueblo

Nació sin brazos y asumió su realidad con valentía. Hoy tiene 24 años de edad y es una joven independiente en casi todos los aspectos de la vida.

Su seguridad y belleza la animaron a romper estereotipos y fue así como se convirtió en la nueva reina de su pueblo y está a un paso de ir por la corona de su estado Veracruz, en México.

Su participación en el concurso de belleza ha resultado en una verdadera revolución, pues haber sido diagnosticada con amelia bilateral (ausencia de sus miembros superiores) no frenó sus sueños y ya se coronó Miss Nanchital.

"No hay límites. He tenido varias caídas y tropiezos, sin embargo me he levantado porque la vida sigue y he aprendido a vivir con mi discapacidad y he aprendido que mi discapacidad no es un límite, es lo más grande", así lo dijo Ana Gabriela Molina, quien se ha robado los corazones de su país al intentar ser la primera mujer con esta discapacidad en subir a la pasarela de un concurso de belleza.

La joven es psicóloga, dicta conferencias motivacionales y desarrolló una impresionante habilidad para realizar todo tipo de actividades con sus pies. Se maquilla, se arregla, escribe y sirve su comida.

"Agradezco mucho la oportunidad que me están dando, es la primera vez que se acepta a persona con discapacidad y me siento muy orgullosa", dijo la joven que va por la corona estatal en el certamen que será entre el 13 y el 18 de marzo.

Sus amigos y vecinos del pueblo han recolectado dinero y realizan vendimias para patrocinar su viaje, su estancia y los trajes que usará en el concurso en el que participarán muchachas de todas las regiones.

Su belleza le ha permitido cumplir trabajos como modelo y su actitud ante la vida es una inspiración. "Lucho mucho por la inclusión, que se tome a las personas por igual ya sea por su condición, por alguna discapacidad, por su físico y ese es mi propósito: dar ese mensaje que todo se incluya, que todo sea igual", expresó la muchacha que vive con su madre y la considera un gran apoyo para alcanzar sus logros.