Recuento del año: Revisa cómo hacer tu Top 9 de Instagram con tus mejores publicaciones

Queda solo un día para que termine el 2019 y con ello el recuento de muchas cosas que vivimos durante este año y que quedaron registradas en nuestras redes sociales.

Si hace algunas semanas Spotify reveló nuestro año musical, ahora Instagram se ha llenado de publicaciones con el #2019BestNine con las mejores nueves fotos de cada usuario.



¿Cómo hacerlo?

El Best Nine permite crear una publicación con las fotos o videos con más "me gusta" durante el año, y luego da la opción de compartirlo en tu feed.

A pesar de que existen aplicaciones, no es necesario que descargues una para conocer tus mejores fotos.

Puedes ingresar al sitio Bestnine desde tu celular o computador. Ahí debes introducir tu nombre de usuario en Instagram y luego apretar GET.

En algunos minutos se generará la imagen con las nueve pubicaciones con más "like" de tu perfil. Además te dará la opción de compartirla en Instagram, Twitter, Facebook, o descargarla en tu dispositivo.