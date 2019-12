Globos de Oro: Revisa dónde puedes ver las cintas nominadas a Mejor Película Musical o Comedia

Será el próximo 5 de enero cuando se realicen los Globos de Oro, galardones que abren la temporada de premios y que son un pronóstico de lo que podría ocurrir en los premios Oscar.

Hace algunas semanas ya conocimos a los nominados a estos galardones que entrega la Asociación de Prensa Extranjera a las mejores producciones de cine y televisión, entre los cuales estuvieron los seleccionados como Mejor película de Musical o Comedia.

En esta categoría aparecieron títulos que ya fueron estrenados en Chile, como también algunos que aún no llegan a salas nacionales. En tanto, otros están disponibles en plataformas de Streaming.

Aquí te mostramos dónde puedes ver las películas nominadas a Mejor película de Musical o Comedia en los Globos de Oro:

Dolemite Is My Name

Eddie Murphy retrata a la leyenda de la vida real Rudy Ray Moore, un pionero de la comedia y el rap que demostró que sus detractores estaban equivocados cuando su hilarante y obsceno alter ego de lucha contra el kung-fu, Dolemite, se convirtió en un fenómeno de Blaxploitation de la década de 1970.

Puedes ver Dolemite Is My Name en Netflix

Jojo Rabbit

Durante la Segunda Guerra Mundial, un niño que pertenece a las Juventudes Hitlerianas descubre que su madre está ocultando en el ático de su casa a una niña judía. La concepción del mundo que tienen el pequeño y su amigo imaginario, Hitler, cambia por completo con la irrupción en sus vidas de la joven hebrea. La película se estrena el próximo 16 de enero en Chile.

Entre navajas y secretos (Knives Out)

Benoit Blanc, un detective implacable, investiga la muerte de un anciano escritor de novelas policíacas en la mansión del difunto. Benoit tendrá que sortear las trampas y mentiras que la excéntrica familia y los sirvientes del novelista han urdido.

Puedes verla en Cine Hoyts.

Había una vez en Hollywood

A finales de los 60, Hollywood empieza a cambiar y el actor Rick Dalton trata de adaptarse a los nuevos tiempos. Junto a su doble, ambos experimentan problemas para modificar sus hábitos, debido a lo enraizados que están. Al mismo tiempo, nace una relación entre Rick y la actriz Sharon Tate, que fue víctima de la familia Manson en la matanza de 1969.

Puedes verla en Google Play, Amazon Prime.

Rocketman

"Rocketman" cuenta la trayectoria del artista Elton John, desde sus años como niño prodigio del piano en la Royal Academy of Music hasta llegar a ser una superestrella de fama mundial gracias a su talento y a la duradera asociación con su letrista Bernie Taupin.

Puedes verla en Google Play, Amazon Prime.