Segunda temporada de "Narcos: México" ya tiene fecha de estreno

El 2020 traerá diversos estrenos en Netflix, como la segunda temporada de "Narcos: México", protagonizada por Diego Luna.

La nueva entrega llegará a la plataforma de streaming el próximo 13 de febrero, según anunció en sus redes sociales.

Catch him if you can. Narcos: Mexico Season 2 premieres February 13 on @netflix. pic.twitter.com/OpScR1Et9h