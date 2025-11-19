Paris Parade 2025: Revisa el horario, el recorrido y los desvíos para este domingo en Santiago

19 nov. 2025 - 19:31 hrs.

La ciudad de Santiago se está preparando para recibir una nueva edición del Paris Parade, que está principalmente dedicada a los más pequeños, pero que también pueden disfrutar los mayores. El evento vuelve recargado este año a las calles de la capital y ya hay fecha confirmada.

Este desfile navideño pretende ser el más extenso en la historia y recorrerá tres kilómetros, desde la comuna de Providencia, llegando a la altura de La Moneda, en el centro de Santiago.

La fecha del Paris Parade 2025 y su recorrido

Paris Parade 2025 se llevará a cabo este domingo 23 de noviembre a partir de las 12:00 horas, por lo que se recomienda asistir con hidratación, protector solar y ropa ligera, puesto que se pronostica una jornada calurosa.

El desfile iniciará en avenida Providencia, a la altura del Metro Salvador, y se desplegará por la Alameda, pasando Plaza Italia, Cerro Santa Lucía y Universidad de Chile, culminando en el Palacio de Gobierno.

La edición de este año reunirá más de mil artistas y habrá un despliegue escénico que incluirá danza, música en movimiento y arte callejero. Esto, obviamente, en compañía de los típicos globos gigantes de figuras como Harry Potter, Sonic, Hello Kitty, Peppa Pig y Batman, entre otros.

Desvíos de tránsito

Como es habitual, y con el fin de velar por la integridad de los asistentes, poco antes del evento y durante su desarrollo habrá desvíos de tránsito desde las 10:00 horas.

Por ejemplo, se informó que "entre la medianoche del sábado 22 de noviembre y las 16:00 horas del domingo 23, el eje Alameda-Providencia estará parcialmente suspendido entre avenida España y avenida Manuel Montt".

El sábado a las 20:00 horas se cerrará el tránsito en Avenida Providencia al poniente entre Huelén y Puente del Arzobispo, mientras que durante la madrugada del domingo se ampliará el corte entre Manuel Montt y Salvador.

A su vez, se indicó que a partir de las 09:00 horas del domingo, el cierre será total entre Manuel Montt y avenida España en ambos sentidos. Las alternativas recomendadas para el tránsito serán Blanco Encalada y avenida Matta por el sur, y Bellavista, Andrés Bello, Cardenal Caro y Balmaceda por el norte.

La reapertura completa está prevista para las 15:30 horas, con excepción de calle Lord Cochrane, que permanecerá cerrada hasta las 18:00 horas debido a labores de desmontaje.