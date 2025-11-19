Fiscalía formalizará a tres tripulantes del buque Cobra por homicidio culposo de siete pescadores de la lancha Bruma

19 nov. 2025 - 17:31 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía regional del Biobío anunció este miércoles que formalizará a tres tripulantes del buque Cobra por el delito de homicidio culposo tras el naufragio de la lancha Bruma, ocurrido el 30 de marzo frente a la costa de Coronel.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el pesquero de alta mar de la empresa Blumar colisionó con la nave menor, en la que iban siete pescadores artesanales que desaparecieron.

También se formularán cargos contra Blumar

Al mismo tiempo, la Fiscalía informó este miércoles que formulará cargos contra Blumar por su responsabilidad penal como persona jurídica en la tragedia marítima.

Los tres tripulantes que serán acusados son quienes se encontraban en el puente de navegación al momento del naufragio, ocurrido entre las 02:00 y las 03:00 horas aproximadamente.

Ahora corresponde que el Juzgado de Garantía de Coronel fije la hora y fecha en que se realizará la audiencia de formalización de cargos.