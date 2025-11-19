Investigan muerte de adulta mayor que se desvaneció frente a Cesfam en Lota: Denuncian que personal de salud se negó a auxiliarla

19 nov. 2025 - 11:50 hrs.

¿Qué pasó?

Conmoción ha generado entre los vecinos de la comuna de Lota, en la región de Biobío, la muerte de una adulta mayor que se desvaneció frente a un Centro de Salud Familiar (Cesfam). Testigos acusan que la mujer no fue auxiliada por personal de salud.

Acusan que personal médico no habría auxiliado a adulta mayor

De acuerdo a información preliminar, el hecho ocurrió la tarde del martes mientras la mujer de 76 años, identificada como Eliana Hernández Lagos, caminaba por calle Reñaca. Cuando se acercaba a la esquina con Baldomero Lillo, se desplomó.

Los vecinos del sector intentaron ayudarla al mismo tiempo que solicitaban apoyo al Cesfam Juan Cartes de Lota Alto, ubicado a solo metros, sin embargo, aseguran que desde el recinto asistencial se habrían negado a ayudarla. Tras varios minutos, la anciana falleció en la vía pública.

"Si hubiesen prestado ayuda, la vecina se hubiese salvado"

Según Radio Bío Bío, cerca de una hora los vecinos habrían estado esperando a que llegara la atención médica. Incluso tanto ellos como personal de Carabineros habrían pedido una silla de ruedas al Cesfam para movilizar a la anciana, pero esta les habría sido negada.

"Se negaron, porque ellos rompen el protocolo al salir a prestar ayuda una persona que esté fuera del consultorio. Vino un vecino a pedirle la silla de ruedas, luego llegó a Carabineros a pedir una silla de ruedas, y también se negaron a prestarla", aseguró un testigo al citado medio.

La misma persona indicó que la adulta mayor estuvo entre seis y siete minutos con signos vitales. "Yo creo que si hubiesen prestado ayuda, la vecina se hubiese salvado. La pregunta que nos hacemos es si cuando ellos salen a comprar o a fumarse su cigarro afuera, están o no rompiendo el protocolo", cuestionó.

Radio Bío Bío consignó que, con el pasar de los minutos, personal del SAMU del Hospital de Lota y un equipo de avanzada de Coronel, llegaron al lugar en donde estaba la adulta mayor, cuyo trabajo de reanimación se extendió por cerca de 40 minutos.

Municipalidad de Lota instruyó sumario

La Municipalidad de Lota emitió un comunicado informando que las circunstancias del hecho están siendo investigadas por los organismos competentes, a fin de "esclarecer las causas del fallecimiento y determinar si existió algún tipo de demora o irregularidad en la atención o en los protocolos asociados".

Asimismo, se indicó que el alcalde Jaime Vásquez Castillo instruyó el inicio de un sumario administrativo en el Cesfam Juan Cartes, "para determinar eventuales responsabilidades y verificar si se cumplieron los procedimientos establecidos".

"Como municipio lamentamos profundamente la situación que afecta a una familia lotina y a nuestra comunidad en general. Queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos en este difícil momento", agregaron en el escrito.