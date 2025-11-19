El último video de la turista británica que murió en Torres del Paine: "Las condiciones se volvieron extremas"

19 nov. 2025 - 18:05 hrs.

Dos mexicanos, dos alemanes y una británica son las cinco víctimas fatales de la tragedia ocurrida el lunes en Torres del Paine. Este miércoles, sus cuerpos fueron trasladados hasta Puerto Natales por un helicóptero de la FACh.

Poco a poco se van conociendo más detalles sobre la tragedia. El martes fueron confirmadas las identidades de los fallecidos: Cristina Calvillo Tobar (37) y Julián García Pimentel (36), ambos de nacionalidad mexicana; Nadine Lichey (45) y Andreas Von Pein (52), ambos de nacionalidad alemana; y Victoria Bond (30), de Reino Unido.

El último registro de británica fallecida en Torres del Paine

Previo a la tragedia, Victoria y sus amigos compartieron una publicación en Instagram que retrataba sus aventuras en el sur austral del país. Se trata de un video que recopila varios momentos de la travesía que estaban viviendo y que hasta ese instante no significaba más que felicidad.

Sin embargo, tras la tragedia, los autores de la publicación actualizaron la descripción del video: "Gracias por todos los mensajes, el cariño y el apoyo. Estamos devastados por la pérdida de nuestra querida amiga Victoria".

El testimonio de los excursionistas que compartieron con Victoria

Los autores explicaron cómo sucedió la emergencia: "Seguimos la ruta oficial y el itinerario previsto, y partimos de Los Perros tras recibir la confirmación de que el camino estaba abierto y era seguro. No había guardaparques en el campamento cuando llegamos la noche anterior ni a la mañana siguiente cuando partimos".

"Más tarde supimos que esto se debía a que el personal estaba ausente por las elecciones gubernamentales. Normalmente, los guardaparques son quienes evalúan las condiciones climáticas y cierran el paso si se vuelve peligroso", indicaron.

A continuación, señalaron que "el clima cambió con una rapidez aterradora y las condiciones se volvieron extremas. En ese momento, formábamos parte de un grupo numeroso de excursionistas experimentados con los que habíamos estado viajando".

"Regresamos e hicimos todo lo posible por bajar, ayudándonos mutuamente. Una vez abajo, un grupo de excursionistas voluntarios formó un equipo de búsqueda y arriesgó sus vidas para ayudar a quienes estaban atrapados. Ese día no hubo ninguna búsqueda oficial organizada por las autoridades del parque", detallaron.

Los afectados aprovecharon de darles las gracias a los excursionistas, asegurando que fueron "increíbles" y que trabajaron en circunstancias que eran impactantes.

Mira el último video de Victoria Bond