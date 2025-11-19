Sobrevivientes a tragedia en Torres del Paine realizan dramático llamado de ayuda: "Vimos a nuestros amigos caer"

19 nov. 2025 - 12:34 hrs.

Los turistas que lograron regresar con vida tras la tragedia ocurrida en el Parque Nacional Torres del Paine emitieron un comunicado —al que accedió The Clinic— en el que critican la gestión de la crisis y realizan un desesperado llamado de ayuda.

El martes se confirmó que cinco turistas extranjeros perdieron la vida mientras intentaban completar el recorrido “O”, específicamente en el paso John Garner tras salir del campamento Los Perros, en uno de los tramos más desafiantes del circuito.

¿Qué dijeron los sobrevivientes de la tragedia en Torres del Paine?

El grupo relata que, tras regresar con vida, se organizaron de manera autónoma y caminaron desde Los Perros hasta Dickson buscando rescatar a las personas desaparecidas. "Varias personas están heridas y traumatizadas. Estamos tratando de ser evacuados fuera del parque", señalan.

Los turistas acusan a Vértice, operador de los campamentos, y a Conaf, autoridad del parque, de ser “deliberadamente obstructivos” para facilitar la evacuación. De acuerdo a su relato, varios sobrevivientes presentan “heridas menores, pero significativas, que les impiden desplazarse autónomamente”, además de estar quedándose sin alimentos y suministros.

“Si alguien hubiera tenido lesiones mayores, habría muerto en la montaña (...). Solo queremos salir”, expresan en el comunicado.

"Vimos a nuestros amigos caer"

“Muchos de nosotros tuvimos caídas casi mortales, vimos a nuestros amigos caer y tuvimos suerte de sobrevivir”, agregan. Además, mencionan que muchos regresaron al paso la tarde del 17 de noviembre para intentar rescatar a personas desaparecidas, una tarea que realizaron sin presencia de guardaparques ni equipos de rescate disponibles en la zona.

“Algunos miembros de Conaf llegaron muy tarde el día 17, justo a tiempo para envolver el cuerpo de una persona fallecida que fue recuperada de la montaña por otros caminantes y luego irse a dormir. No llegaron policías ni carabineros hasta el día siguiente, 18 de noviembre de 2025”.

Los sobrevivientes solicitan mayor apoyo para la evacuación de quienes permanecen en el parque: “Estamos tratando de convencer a Vértice y a Conaf de utilizar vehículos 4×4 para trasladar a quienes están sufriendo desde Dickson hasta la ciudad más cercana, Puerto Natales, pero con poca suerte, ya que no creen que sea logísticamente posible dado que no hay ‘lesiones que amenacen la vida’”.