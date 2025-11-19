"Deben haber ido a cumplir su deber cívico": Alcaldesa de Torres del Paine por baja presencia de guardaparques durante la tragedia

19 nov. 2025 - 10:36 hrs.

¿Qué pasó?

El conversación con Mucho Gusto, la alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenes, se refirió a la tragedia que enluta a su localidad, luego que un tormenta de nieve y viento provocara la muerte de cinco turistas de distintos países.

Un "hecho fortuito"

La jefa comunal calificó lo ocurrido como un "hecho fortuito", asegurando que las condiciones climáticas "obviamente no favorecieron a esto y se produjo esta tremenda tragedia en un sector que es muy visitado por distintos turistas de todo el mundo".

"Como municipio lamentamos esta tragedia y estamos en las reuniones. Fuimos los que tuvimos que levantar la alerta, convocamos el Cogrid comunal el lunes, una vez que recibimos el llamado del director de Senapred, quien nos manifestó que algo estaba sucediendo", indicó Cárdenas.

Al ser consultada si realmente fue un hecho fortuito o se trató de una falta de protocolos y ausencia de guardaparques y personal de Conaf, la autoridad respondió que "hay muchas hipótesis, hay muchos comentarios, hay muchas situaciones que hay que sentarse y analizar".

La alcalde continuó señalando que los turistas ya llevaban días caminando: "Ellos ya iban en tránsito, iban caminando, estaban en Dickson, seguramente muy temprano salieron y llegaron a Los Perros".

"Lo que sabemos es que eran personas que caminaban solas, no iban con un guía. No era un grupo que estaba acompañado de un guía y obviamente las condiciones no les favorecieron", afirmó, añadiendo que en la zona "no hay ninguna exigencia, solamente las concesionarias tienen sus equipos de radio y Conaf".

"Muchos tienen que haber venido a cumplir con su deber cívico"

Sobre la baja presencia de personal a cargo del parque nacional el día de la tragedia, justo en las elecciones presidenciales y parlamentarias, Cárdenas comentó que "se dio algo inusual: muchos tienen que haber venido a cumplir con su deber cívico. Se dieron distintas situaciones y nosotros hoy en día estamos avocados en esta emergencia".

Pese a ello, la alcaldesa optó por no responsabilizar a nadie, argumentando que aún "no hemos hecho el análisis. Hay muchas situaciones, muchas hipótesis. Y también entendemos que estas personas ya venían desde Dickson a Los Perros, ya habían hecho una caminata".

Hay que hacer un trabajo entre público y privado, que cuando las condiciones climáticas son adversas tomar la decisión de que no salgan a hacer trekking. O sea, la velocidad del viento fue inmensa, el cambio climático nos está afectando", agregó la autoridad.

"Deben ser menos de 30 funcionarios los de planta"

Ante la consulta de cuántos funcionarios de Conaf trabajan en Torres del Paine, la alcaldesa señaló que "por campamentos mínimo debe haber tres funcionarios. Deben ser menos de 30 los de planta".

"No tengo claridad de cuántos había (cuando salieron los turistas), porque también venía un cambio de turno. No quiero decir un número, porque puedo estar equivocada", agregó.

Finalmente, dijo que esta tragedia "nos deja una tremenda enseñanza" respecto al "tema de comunicaciones en esos lugares tan remotos", agregando que se debe apostar por una mejor conectividad y que ese será uno de los puntos que se abordarán cuando se realicen los balances.