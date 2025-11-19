Trasladan a cinco turistas fallecidos y rescatan a cuatro sobrevivientes de la tragedia en Torres del Paine

19 nov. 2025 - 15:46 hrs.

¿Qué pasó?

Hasta la comuna de Puerto Natales, en la región de Magallanes, fueron llevados durante la tarde de este miércoles los cuerpos de los cinco turistas extranjeros que fallecieron en el Parque Nacional Torres del Paine tras enfrentar extremas condiciones meteorológicas.

Los restos de tres mujeres —mexicana, alemana y británica— y de dos hombres —uno mexicano y uno alemán— fueron trasladados por un helicóptero de la Fuerza Aérea de Chile (FACh).

Víctimas fatales serán repatriadas próximamente

El operativo fue posible gracias a que las condiciones meteorológicas mejoraron y permitieron tener una ventana de tiempo para concretar la extracción de los cuerpos.

Tras aterrizar en el Destacamento Acorazado N°5 "Lanceros" del Ejército, las víctimas fatales fueron trasladadas hasta el Servicio Médico Legal (SML) para la respectiva autopsia. Se espera que se concrete su repatriación en los próximos días.

Carabineros rescató a los cuatro sobrevivientes

Paralelamente, un helicóptero de Carabineros evacuó hacia Puerto Natales a los cuatro turistas sobrevivientes que el martes fueron encontrados con vida.

Los afectados estaban en el sector Dickson y pedían ser rescatados, debido a las difíciles condiciones emocionales y físicas en las que se encontraban tras ser testigos de la tragedia más grave registrada en Torres del Paine.

Efectivos de la Sección Aérea de Carabineros de Magallanes trasladaron a los cuatro sobrevivientes hasta el Hospital de Puerto Natales, donde actualmente están siendo atendidos.