"Hay una falta humanidad tremenda": Hijo de adulta mayor fallecida afuera de Cesfam en Lota anuncia acciones legales

19 nov. 2025 - 18:03 hrs.

¿Qué pasó?

Conmoción existe por estos días entre los vecinos de la comuna de Lota, en la región del Biobío, luego que una adulta mayor de 69 años falleciera frente a un centro de salud, desde donde se habrían negado a atenderla.

Se trata de Eliana Hernández Lagos, quien durante la mañana del martes caminaba hacia el Cesfam SAR Lota Alto, ubicado en la calle Reñaca —la misma donde ella residía— para asistir a una hora médica agendada al mediodía.

Sin embargo, cuando estaba a punto de cruzar la calle, la mujer se descompensó. Aunque vecinos e incluso Carabineros la auxiliaron rápido, desde el centro de salud se negaron a salir a atenderla con alguna camilla o silla de ruedas, argumentando que aquello no estaba permitido por sus procedimientos internos.

Un testigo relató a Meganoticias que pese a la insistencia de muchas personas "dijeron que por el protocolo no se podía hacer nada, así que nosotros estuvimos con la señora, estaba viva".

Una amiga y vecina, en tanto, explicó que esa misma mañana "yo conversé con ella, le pregunté 'a dónde vas, Eliana', me dijo 'voy al consultorio'", a lo que le respondió "'ya, que te vaya bien'. Me dijo 'chao, gracias' y me doy vuelta y la veo botada".

Hijo de adulta mayor fallecida conversó con Meganoticias

Rodrigo, hijo de Eliana, conversó con Meganoticias y señaló que "estamos destruidos como familia, esto nos ha impactado fuertemente. Uno espera dar la mejor sepultura a su madre, pero lo que sucedió acá es una negligencia enorme".

"Nosotros creemos que el derecho a la vida es lo más importante y acá hay protocolos que son más fuertes que eso, que el derecho a la vida", agregó, detallando que "cuando fui a pedir una explicación me dijeron que había protocolos y que el SAMU tenía que llegar a atender y hacerse cargo de la persona, y que por eso ellos no habían reaccionado, porque había que cumplir los protocolos".

En ese sentido, el hombre contó que "mi mamá estuvo todo el día tendida en el pavimento. Nosotros estamos como familia muy destrozados, pero la verdad es que ahora estamos ocupados de darle un velatorio, una sepultura, la mejor obviamente, y después tomar una acción legal en contra del Servicio de Salud (Concepción)".

"Una falta humanidad tremenda"

"Obviamente, uno se inyecta en rabia y digo ¿cómo es posible? ¿cómo no puede haber empatía? Hay una falta humanidad tremenda (...) esta es una población, un sector en que la mayoría de la gente son adultos mayores. Estábamos felices cuando llegó este SAR, que es de urgencia 24/7, y a 10 metros mi mamá se desploma y no recibe la atención esperada teniendo todo un equipo médico, un equipo de especialistas. La verdad es que nos tiene muy complicados y consternados a los vecinos acá, a todos", añadió.

Rodrigo sostuvo que "ha sido todo muy fuerte lo que hemos vivido. Yo, como hijo de ella, padre de familia, he tratado de mantener todo en calma, pero la verdad es que por dentro estoy destrozado porque, sin duda, que uno espera que el servicio esté para la comunidad, acá no fue así".

"Como hijo tengo el deber de tomar una acción legal ante esto, no solo por mi madre, sino por todos nuestros vecinos, por la comunidad, porque acá hay una enorme inversión que se debe justificar. Es un establecimiento de lujo, pero la ética, los criterios, no funcionaron", concluyó.