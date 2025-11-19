Reconocida cadena de supermercados abre nueva sucursal en Santiago: ¿Dónde está ubicada?

19 nov. 2025 - 18:33 hrs.

¿Qué pasó?

Han sido once los locales que la supermercadista SMU, matriz de Unimarc, Alvi y Super10 en Chile y Mayorsa y Maxiahorro en Perú, ha inaugurado en lo que va de 2025, siendo una sucursal emplazada en la comuna de Santiago la última en cortar la cinta.

Lionel Gubler, gerente del formato Unimarc, indicó que "Unimarc aumenta su presencia en la histórica comuna de Santiago. Con este tercer local, estamos llegando con mayor cercanía hacia nuestros clientes, en donde las ganas de seguir ofreciéndoles la mejor experiencia de compra se mantienen intactas"

"En esta nueva tienda podrán encontrar cerca de 5.000 productos para todas sus necesidades, incluyendo aquellos provenientes del Programa 100% Nuestro de Unimarc, que rescata sabores locales con emprendimientos de las distintas regiones del país, exhibiéndolos en nuestras góndolas", agregó.

¿Dónde estará ubicada la nueva sucursal de Unimarc?

Este nuevo espacio se emplazará en Av. Presidente Balmaceda 2528 y cuenta con una superficie de 747 metros cuadrados. Además, dispone de un total de siete cajas para los clientes, de las cuales 4 de ellas son de autoservicio.

Quien también tuvo palabras para este hito fue el alcalde la comuna de Santiago, Mario Desbordes. La autoridad recalcó que este "barrio, que es pujante y que está creciendo, donde este tipo de inversiones son siempre un gran aporte que la ciudadanía valora mucho".

Esta nueva apertura forma parte del plan de crecimiento omnicanal de la compañía. De esta forma, la supermercadista suma más de 400 locales en todo el país, y con 63 Unimarc en la Región Metropolitana.

Todo sobre Supermercados