Insólito: Camión con pollos congelados se volcó en Cuesta Caracoles y conductores corrieron a llevarse la mercadería

19 nov. 2025 - 17:12 hrs.

¿Qué pasó?

Una inusual situación quedó registrada en vivo este miércoles cuando el volcamiento de un camión de carga internacional en la Cuesta Caracoles, en Los Andes, desencadenó un episodio de saqueo masivo.

Camión se volcó en Cuesta Caracoles

De acuerdo a los antecedentes proporcionados por Carabineros, durante la mañana una conductora de un camión de carga internacional de origen brasileño que transportaba pollos congelados perdió el control del vehículo en la Cuesta Caracoles.

El camión terminó volcándose a un costado del kilómetro 97 de la ruta internacional 60-CH. A pesar del aparatoso accidente, la conductora resultó solo con lesiones leves.

Conductores corrieron a recoger los pollos

Un video grabado por un automovilista, al que tuvo acceso Meganoticias, capturó los momentos posteriores al accidente. Las imágenes muestran vehículos detenidos en la zona, con conductores guardando en sus automóviles parte de la carga que se desprendió del camión volcado.

A medida que avanzan las imágenes, se observa a decenas de personas tomando cajas.

El camión afectado quedó volcado hacia su costado izquierdo con su techo totalmente destrozado, facilitando significativamente la caída del cargamento de pollos congelados. Esta condición permitió que civiles ascendieran por la cuesta de la ruta para acceder más fácilmente a las cajas dispersas en el terreno.

Revisa el momento