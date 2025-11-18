Incendio cerca de instalaciones de CGE deja a más de 60 mil clientes sin luz en Viña del Mar y Valparaíso

18 nov. 2025 - 12:59 hrs.

¿Qué pasó?

Más de 60 mil clientes de Viña del Mar y Valparaíso se encuentran sin luz la tarde de este martes, a raíz de un incendio ocurrido cerca de un recinto perteneciente a la empresa de distribución eléctrica CGE.

¿Qué se sabe sobre el incendio que llevó a un corte masivo de luz?

El siniestro tiene lugar en locales comerciales de Viña del Mar, ubicados en avenida Arlegui, entre las calles Crucero y Quilpué, provocando una gran columna de humo que se puede ver desde distintos puntos.

La emergencia también se ubica a pocas cuadras del centro de la Ciudad Jardín y a un costado de la subestación eléctrica Marga Marga, de la compañía CGE.

En ese contexto, la empresa de distribución explicó que, "a solicitud de Bomberos y a modo de precaución, se hizo una desconexión forzosa de las instalaciones", lo que afectó a miles de hogares.

Actualmente, el incendio se encuentra en su tercera alarma y en él trabajan Bomberos de Viña del Mar y también se solicitó apoyo del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.

De momento se desconoce el origen del siniestro y si existen personas lesionadas. Se espera que pronto los equipos de emergencia entregue información preliminar.

